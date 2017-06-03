بالفيديو والصور.. ببغاوان يعتنيان ببعضهما رغم أصابتهما بمرض مُميت - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أصيب ببغاوان ” ليمون وإيندي ” بمرض فيروسي معد مميت يؤثر على المنقار والريش ونظام المناعة عند الطيور ، ورغم ذلك لم يفرق بينهما الصلع والفيروس المعد .

ورغم معاناتهما، يعيشان حياتهما معا في سعادة في غرب بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية مع سيدة تدعى فابيانا وزوجها وأطفالهما الثلاثة.

وقالت فابيانا إن الببغاوين دخلا حياتها منذ 3 سنوات لكن تفاجأت بأن ليمون بدأت تفقد ريشها دون سبب واضح، وأوضح الطبيب البيطري أنها مصابة بداء المنقار والريش الذي يصيب الببغاوات.

وأضافت أنها فقدت ريشها في أقل من شهرين، بينما إيندي لم يفقد بعد ريشه، واستمر حبه لها رغم أنها أصبحت مختلفة.

وفي الآونة الأخيرة، تعلم الثنائي محاكاة أصحابها وقول ” أنا أحبك “، وتعتقد فابيانا أن ليمون تستمد قوتها لمواصلة معركتها مع المرض من حب إيندي لها.