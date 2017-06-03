 ياسمين الميمني تنتظر عروض شركات الطيران - صحيفة صدى الالكترونية

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ياسمين الميمني تنتظر عروض شركات الطيران

ياسمين الميمني تنتظر عروض شركات الطيران
على القحطاني(صدى):

أوضحت « ياسمين الميمني » ثاني فتاة سعودية تحصل على رخصة للطيران بالمملكة إنها لازالت تنتظر فرصة للحصول على وظيفة ” كابتـن طيار ” في إحدى شركات الطيران بالمملكة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 11 دقيقة

وش بلا النسوان على حب قيادة الطائرات . ؟
وما المتعه في ذلك ! الاستقرار الوظيفي والاجتماعى اليس بمطلب اهم من احلام الطيران ومغامراته ،

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