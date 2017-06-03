ياسمين الميمني تنتظر عروض شركات الطيران - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 26 دقيقة 1٬295 1 الاخبار المحلية ياسمين الميمني تنتظر عروض شركات الطيران على القحطاني(صدى): أوضحت « ياسمين الميمني » ثاني فتاة سعودية تحصل على رخصة للطيران بالمملكة إنها لازالت تنتظر فرصة للحصول على وظيفة ” كابتـن طيار ” في إحدى شركات الطيران بالمملكة. الوسوم:المملكة, شركات الطيران, طيران, فتاه, ياسمين الميمني
نهار السلام[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 11 دقيقة
وش بلا النسوان على حب قيادة الطائرات . ؟
وما المتعه في ذلك ! الاستقرار الوظيفي والاجتماعى اليس بمطلب اهم من احلام الطيران ومغامراته ،