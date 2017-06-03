ياسمين الميمني تنتظر عروض شركات الطيران - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أوضحت « ياسمين الميمني » ثاني فتاة سعودية تحصل على رخصة للطيران بالمملكة إنها لازالت تنتظر فرصة للحصول على وظيفة ” كابتـن طيار ” في إحدى شركات الطيران بالمملكة.