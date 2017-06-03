بالفيديو.. رامز جلال بموقف كوميدي مع شاروخان بكواليس " رامز تحت الأرض " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشر رامز جلال مقدم برنامج المقالب ” رامز تحت الأرض ” فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ، من كواليس حلقة النجم الهندي ” شاروخان ” ، وعلق عليه قائلًا: ” كوميديا شاروخان في كواليس رامز تحت الأرض ” .

وداعب رامز جمهوره خلال الفيديو قائلًا: ” بصوا ياجماعة مش عايز أقول لكم أنا عامل إزاي أنا ضايع أنا انتهيت هوريكم كارثة سودة أنا مجنون “.

وظهرت حالة المرح بينه وبين ” شاروخان “، وردد مع رامز قائلًا: ” انتظروني في رمضان في برنامج رامز تحت الأرض على إم بي سي مصر “، واحتضن ” شاروخان ” رامز وقال له: ” أحبك أيضًا “.

وكان رامز استضاف في حلقة أمس، من برنامجه النجم الهندي الشهير، وأصيب بحالة من الرعب والفزع نتيجة غرقه في رمال الصحراء، وتعرضه لهجوم حيوان مفترس، وقال لرامز جلال بعد اكتشافه الملقب: لا تتحدث معي نهائيا هل أتيت بي من الهند لتفعل معي ذلك، سأخلع ملابسك وأدفنك هنا ، وحاول الاعتداء بالضرب على رامز، وسحله على الأرض، قائلا: ” لا تلحق بي ” .