باحث يكشف حقيقة المساجد السبعة في المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف فؤاد المغامسي، الباحث والمهتم بالصور التاريخيه، حقيقة 6 مساجد أطلق عليهم المساجد السبعة التي تقع على سفح جبل سلع الغربي، في منطقة غزوة الخندق شمال غرب المسجد النبوي الشريف.

وقال المغامسي، ارتبطت المساجد السبعة في المدينة المنورة بغزوة الخندق، وتعود التسمية بالمساجد السبعة إلى عدد المساجد رغم أن المحصور منها في المنطقة المشيدة فيها ستة مساجد هي:

1- مسجد الفتح.

2- مسجد سلمان الفارسي.

3- مسجد أبي بكر الصديق.

4- مسجد عمر بن الخطاب.

5- مسجد علي بن أبي طالب.

6- مسجد السيدة فاطمة الزهراء.

وأضاف: أكبرها هو مسجد الفتح، ومبني فوق رابية غرب جبل سلع، وله عدة أسماء اشتهر بها؛ يسمى بمسجد الأحزاب، والمسجد الأعلى؛ لوجوده على جزء من جبل سلع، واسمه الآن: مسجد الفتح، وروي: أن النبي دعا على الجبل الذي عليه مسجد الفتح، وصلى في المسجد الصغير الذي بأصل الجبل على الطريق حتى مصعد الجبل.

وتابع ” المغامسي ” : أما بالنسبة للمساجد الخمسة: مسجد سلمان الفارسي، ومسجد أبي بكر الصديق، ومسجد عمر بن الخطاب، ومسجد علي بن أبي طالب، ومسجد فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين؛ جددت ورممت في عام 1270هـ/ 1853م ، وأفاد ” الخياري ” عن هذه المساجد الخمسة بقوله: ” وأعقد أن المساجد الخمسة الأخرى كان الخلفاء والصحابة يصلون النوافل فيها، وأن مواضع المساجد الخمسة ليست مواضع صحيحة يعتمد عليها؛ بل إنها على وجه التقريب والتوهم والاجتهاد ” .