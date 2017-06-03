«الصحة» تكرم مراكزها الصحية المتميزة الحاصلة على شهادة سباهي - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

تكرم وزارة الصحة يوم الأربعاء القادم عدداً من مراكز الرعاية الصحية الأولية المتميزة في أدائها، وذلك نظير نجاحها في تطبيق معايير الإشراف الإداري والفني المعمول بها وأهمها معايير الجودة وسلامة المرضى، وتحسين وتطوير بيئة العمل بحيث تكون بيئة محفزة للعاملين في المركز الصحي وجاذبة لمتلقي الخدمة وما تم عمله من تجديدات على صعيد البنية التحتية بالمركز، إضافة إلى مستوى النظافة و الصيانة، وأيضاً إضافة أفكار إبداعية أسهمت في تحسين خدمة معينة أو تعزيز كفاءة العاملين .

وأوضحت الوزارة أنه سيتم أيضاً تكريم الدفعة الثانية من المراكز الصحية التي حصلت على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ( سباهي)، حيث نجحت هذه المراكز في تحقيق معايير الاعتماد للرعاية الصحية الأولية من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية التي تشمل القيادة، وإدارة الجودة، وسلامة المرضى، والقوى العاملة، وإدارة المعلومات والسجلات الطبية، وحقوق المرضى وعائلاتهم، والعيادات العامة، والإحالة، ومشاركة المجتمع، وتعزيز الصحة، والتوعية الصحية، وصحة الأمومة والطفولة، والتحصينات، والأمراض غير المعدية، ورعاية المسنين، والأمراض المعدية، وصحة الفم والأسنان، وخدمات الطوارئ، وصحة البيئة، وخدمات المختبر، وخدمات الأشعة، وخدمات الصيدلة، وإدارة وسلامة المرفق، ومكافحة ومنع العدوى.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة وفي إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، فقد أطلقت مؤخراً مبادرة (إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية)، ضمن 40 مبادرة تسعى منظومة الصحة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة، وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع، ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة.