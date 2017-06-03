«تراحم تبوك» توزع الإعانات المالية على أسر السجناء - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

وزعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة تبوك، دفعة جديدة من الشيكات المخصصة للإعانات المالية الدورية بالتعاون مع أمانة اللجنة بالرياض لأسر النزلاء والنزيلات، للمساهمة في التخفيف من معاناتهم ومساعداتهم على توفير متطلباتهم ومستلزماتهم الضرورية خلال شهر رمضان المبارك .

وأوضحت اللجنة، أن الدفعة شملت عشرة أسر بواقع 2000 ريال لكل منها، مؤكدة أن اللجنة قد هيأت الأجواء المناسبة لتوزيع الشيكات بمقر اللجنة بما يضمن لأسر النزلاء الخصوصية.