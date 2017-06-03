بالفيديو.. «بن مساعد» يكشف عن أسرار حياته الشخصية منذ ولادته في باريس - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن بعض من أسرار حياته الشخصية، موضحا أنه عاش طفولة عادية جدا، وأن والده ركز على تدريسه القرآن الكريم وكتب الدين بكثافة، فأصبحت لغته العربية قوية.

وأوضح بن مساعد خلال لقائه في برنامج «هذا أنا» على قناة «روتانا خليجية»، أنه ولد في العاصمة الفرنسية باريس، ونشأ في لبنان، مؤكدا أن نشأته بها جعلت له فلسفته الخاصة في الحياة، وشكلت شخصيته، مشيرا إلى أنه تذوق موسيقى وكلمات أغاني «أم كلثوم» منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، معتبرا أنه محظوظ بعلاقته المبكرة مع الفنان عبادي الجوهر.