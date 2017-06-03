بالفيديو.. «بن مساعد» يكشف عن أسرار حياته الشخصية منذ ولادته في باريس - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. «بن مساعد» يكشف عن أسرار حياته الشخصية منذ ولادته في باريس
كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن بعض من أسرار حياته الشخصية، موضحا أنه عاش طفولة عادية جدا، وأن والده ركز على تدريسه القرآن الكريم وكتب الدين بكثافة، فأصبحت لغته العربية قوية.
وأوضح بن مساعد خلال لقائه في برنامج «هذا أنا» على قناة «روتانا خليجية»، أنه ولد في العاصمة الفرنسية باريس، ونشأ في لبنان، مؤكدا أن نشأته بها جعلت له فلسفته الخاصة في الحياة، وشكلت شخصيته، مشيرا إلى أنه تذوق موسيقى وكلمات أغاني «أم كلثوم» منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، معتبرا أنه محظوظ بعلاقته المبكرة مع الفنان عبادي الجوهر.
واحد 2 ثلاثه[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 5 دقائق
اتركونا موضوع الحلقه
الي لفت نضري صالح الشادي ههههههه
هذا صالح الشادي طلع للاعلام ملحن غنائي ايام المتوسطه وثمن شاعر
وثمن غاب له كم سنه وحط ( د ) قدام اسمه وبرضو ما اشتهر وثمن صار اعلامي رياضي في احد الانديه وما اشتهر
وتاليها ضبط السكسوكه وخلاها مذيع وياليل ياعين
الصراحه مكافح من سنين وهو يفحط وللحين ما اشتهر علشان كذا المخرج يكتب اسمه بداية الحلقه