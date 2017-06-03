بالفيديو.. الصحة تحذر كبار السن والمرضى من ممارسة الرياضة بـ«نهار رمضان» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

نوهت وزارة الصحة، كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض القلب والكلى وارتفاع نسبة السكر في الدم بخطورة ممارسة الرياضة في نهار شهر رمضان.

ونشرت الوزارة، مقطع فيديو توعويا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قدمه أحد المختصين حول خطورة ممارسة الرياضة من قبل كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض القلب والكلى وارتفاع نسبة السكر في الدم في نهار شهر رمضان المبارك، داعيا إياهم إلى عدم ممارسة أي أنواع من الرياضة خلال فترة النهار.