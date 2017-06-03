مجمع أنس القرآني بتبوك يواصل برنامجه «الذكر الميسر» - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

يواصل مجمع أنس القرآني بتبوك وبإشراف من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم برنامجه الرمضاني «الذكر الميسر» لتحفيظ ومراجعة القرآن الكريم, بعدد تجاوز هذا العام أكثر من 500 دارس ودارسة من مختلف الأعمار واللغات والجنسيات .

وقسمت إدارة المجمع الدارسين من الرجال الذي تتجاوز عددهم 300 دارس قُسموا على 25 حلقة تحفيظ يدرسهم 25 معلم معتمد من الشؤون التعليمية بالجمعية وقد تضمنت الحلقات مسارات متعددة تناسب جميع أطياف المجتمع مثل مسار الحفظ ومسار المراجعة ومسار الإتقان ومسار حلقة الجاليات للعمال والسائقين ومسار حلقة تحسين التلاوة للكبار والمتقاعدين ومسار حلقة الصم والبكم ومسار المكفوفين ومسار تدبر القرآن الكريم، أما القسم النسائي الذي خُصص له وقت بعد صلاة التراويح فقد تجاوز عدد الدراسات فيه 200 دارسة من مختلف الأعمار تم توزيعهن على 6 حلقات يدرسهن 6 معلمات معتمدات واحتوت هذه الحلقات على بعض ذوي الاحتياجات الخاصة .