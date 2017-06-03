اكتمال عقد فرق دور 8 لبطولة شباب الجبيل الرمضانية - صحيفة صدى الالكترونية

اكتمال عقد فرق دور 8 لبطولة شباب الجبيل الرمضانية
اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية لبطولة شباب الجبيل الرمضانية لكرة القدم والتي تنظمها محافظة الجبيل ممثلة في لجنة المناسبات ولجنة شباب المحافظة .
حيث تأهلت الفرق الخنيني والزعيم ومدرسة الهيئة والكالتشيو والرعد والخليج والحرية ورعد الشمال .
واختتمت الأدوار التمهيدية أمس الجمعة بمباراتين جمعت الأولى الرعد ورعد الشمال وانتهت بفوز الرعد بثلاثية مقابل هدف وحيد لرعد الشمال ليغادر البطولة بعد الخسارة .
وتغلب فريق الكالتشيو وبفوز تاريخي وعريض على المرشح الأول للبطولة فريق الخنيني بنتيجة ثقيلة قوامها أربعة أهداف مقابل هدف وحيد ، وغير فريق الكالتشيو الصورة التي كان عليها في المباريات السابقة .
سيف[ عدد التعليقات: 4576 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يوفقهم الرياضه حللللوة .