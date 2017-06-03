اكتمال عقد فرق دور 8 لبطولة شباب الجبيل الرمضانية - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية لبطولة شباب الجبيل الرمضانية لكرة القدم والتي تنظمها محافظة الجبيل ممثلة في لجنة المناسبات ولجنة شباب المحافظة .

حيث تأهلت الفرق الخنيني والزعيم ومدرسة الهيئة والكالتشيو والرعد والخليج والحرية ورعد الشمال .

واختتمت الأدوار التمهيدية أمس الجمعة بمباراتين جمعت الأولى الرعد ورعد الشمال وانتهت بفوز الرعد بثلاثية مقابل هدف وحيد لرعد الشمال ليغادر البطولة بعد الخسارة .

وتغلب فريق الكالتشيو وبفوز تاريخي وعريض على المرشح الأول للبطولة فريق الخنيني بنتيجة ثقيلة قوامها أربعة أهداف مقابل هدف وحيد ، وغير فريق الكالتشيو الصورة التي كان عليها في المباريات السابقة .