 اكتمال عقد فرق دور 8 لبطولة شباب الجبيل الرمضانية - صحيفة صدى الالكترونية

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اكتمال عقد فرق دور 8 لبطولة شباب الجبيل الرمضانية

اكتمال عقد فرق دور 8 لبطولة شباب الجبيل الرمضانية
حسين العلي(صدى):

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية لبطولة شباب الجبيل الرمضانية لكرة القدم والتي تنظمها محافظة الجبيل ممثلة في لجنة المناسبات ولجنة شباب المحافظة .
حيث تأهلت الفرق الخنيني والزعيم ومدرسة الهيئة والكالتشيو والرعد والخليج والحرية ورعد الشمال .
واختتمت الأدوار التمهيدية أمس الجمعة بمباراتين جمعت الأولى الرعد ورعد الشمال وانتهت بفوز الرعد بثلاثية مقابل هدف وحيد لرعد الشمال ليغادر البطولة بعد الخسارة .
وتغلب فريق الكالتشيو وبفوز تاريخي وعريض على المرشح الأول للبطولة فريق الخنيني بنتيجة ثقيلة قوامها أربعة أهداف مقابل هدف وحيد ، وغير فريق الكالتشيو الصورة التي كان عليها في المباريات السابقة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4576 ] نشر منذ 15 دقيقة

الله يوفقهم الرياضه حللللوة .

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