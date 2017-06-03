الخليج يحيي آماله برباعية الشباب ووحدة أحد ثربان يقسو على نمور ربيعة بسداسية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أقيم مساء أمس الجمعة، في دوري المجموعات الدور الثالث للمجموعة الاولى بلقاء جمع الخليج وفي رصيده نقطة وحيدة والشباب متذيل الترتيب والذي لايملك اي فرصة للتأهل بدأ اللقاء بسيطرة مطلقة للخليج توجت باربعة اهداف نظيفة سجلها أحمد علي هدفين وحسن عامر هدف وماجد سعيد هدف ومازال الخليج ينتظر لقاء السند والنخبة الأحد القادم ، وذلك ضمن منافسات دورة شهداء الوطن ٣٨ الرمضانية بمحافظة المجاردة والذي يشرف عليه نادي الفاروق الرياضي.

واللقاء الثاني من الدور الثاني للمجموعة الرابعة جمع وحدة أحد ثربان وفي رصيده نقطة من لقاء وحيد وفريق نمور ربيعة الذي خسر لقائه الاول امام وسام خاط ، سيطر الوحدة واتفوق بسداسية حصل على اربع نقاط وابقى على آماله في المنافسة وخروج نمور ربيعة من المنافسة ،سجل للوحدة بدر موسى هدفين وفيصل حسن ومحمد لافي ومحمد شويل وعلي بلغيث بينما سجل لربيعة مشني علي .

حصل لاعب الخليج عبدالله مشني على نجومية المباراة الأولى ومحمد شويل على نجومية المباراة الثانية .

‏أقام مكتب الدعوة والإرشاد بمحافظة المجاردة كلمة توعوية شبابية بين شوطي المباراة الثانية قدمها الداعية الشبابي المعروف الاستاذ محمد البارقي أبو عبد الإله نالت على استحسان الحضور .

وستقام باذن الله مباريات السبت كالتالي :

اللقاء الأول / عذيبه _ الريان

اللقاء الثاني / الاتحاد _ البيرق