بالصور.. فيات أرجو تكشف مزيد من ملامحها ونسخة ساخنة من موبار قريباً - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ظهرت فيات أرجو قبل بضعة أسابيع، ولكن تفاصيل التكنولوجيا الخاصة بها أخذت وقتا أطول قليلا للظهور ، كما توفر معرض صور جديد هو أيضا يستحق وقتكم لتشاهدوه، حتى لو كنتم لا تعيشون في البرازيل. وهناك مجموعة كبيرة جدا من الاصدارات للسيارة، ولكن بالنسبة لنا، فأعلي هذه النسخ هي أرجو HGT pening Edition Mopar ، حيث يمكن وصف السيارة الزرقاء بأنها هاتشباك ساخنة. وتتميز السيارة بسقف أسود متناقض مع لون جسمها ، مع عجلات أكبر، وخطوط حمراء، ومشتت وعادم أكبر.

وسوف يقتصر الإنتاج على 1000 وحدة، وتشمل أجزاء موبار عجلات داكنة 16 بوصة كما يمكن رؤية شعار موبار في الخلف. وتأتي السيارة HGT مع محرك يعمل بالإيثانول 1.8 لتر محرك بقوة 139 حصانا مع قدرة علي التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 9.2 ثانية، كما تأتي بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات .

ومع ذلك، فإن معظم موديلات أرجو سيتم بيعها بمحركات أقل في السعة وتشمل محرك 1.0 لتر بقوة 77 حصان ومحرك بقوة 109 حصان سعة 1.3 لتر , وتقول فيات إنها سوف تمثل حوالي 75٪ من المبيعات.

وستستهدف أرجو منافسة سيارات مثل شفروليه أونيكس و هيوندي HB20 و فورد كا. ومع ذلك، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم عرض هذا الموديل في أوروبا أو آسيا أم لا ، حيث تحتاج بونتو إلى موديل بديل.