بالصور.. محركات ديزل للاندروفر ايفوك وديسكفري سبورت 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قدمت لاندروفر محركات جديدة لموديل ايفوك وديسكفري سبورت محركين Ingenium سعة 2 لتر ديزل بشاحنين توربينيين Si4 بقوة 240 حصان وهو نفس المحرك في موديلات جاجوارF-Type و XE. وهذه أول موديلات لاندروفر التي تحصل علي محركات ديزل بشاحنين توربينيين وتحمل ايفوك عزم دوران 500 نيوتن.متر مع قدرة علي التسارع من الثبات الي 100 كمساعة في 6 ثواني.

واذا كنتم لستم من هواة الديزل ، فهناك محركين Si4 Ingenium جديدين يحلان محل المحركات القديمة بقوة 237 حصان وهي محركات سعة 2 لتر ، والنسخة القياسية تحمل نفس القوة السابقة بينما الاصدارات الأعلي ستحمل قوة 286 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر وهذا ما سيجعل سيارة مثل ديسكفري سبورت تصل الي سرعة 100 كمساعة في 6.5 ثانية وايفوك 6 ثواني.

وتستهلك ايفوك نسبة 7.3 لتر لكل 100 كم وديسكفري سبورت يستهلك 8 لتر وقود لكل 100 كم . ويتوفر لكلا الموديلين نظام دفع كلي بالنسبة للاصدارات : Si4 240 و Si4 290 أو نسخ eD4 150 و TD4 180 ونسخة الديزل SD4 240 ويمكن فقط للنسخة القياسية eD4 150 أن ترسل القوة العجلات الأمامية للسيارة.