ولي ولي العهد يودع الشيخ محمد بن زايد في مطار الملك عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

ولي ولي العهد يودع الشيخ محمد بن زايد في مطار الملك عبدالعزيز
غادر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جدة مساء أمس الجمعة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وعدد من كبار المسؤولين.
سيف[ عدد التعليقات: 4576 ] نشر منذ 11 دقيقة
توصل بالسلامه ياطويل العمر والله يبعد عنك كل مكرررروة .
سيف[ عدد التعليقات: 4576 ] نشر منذ 10 دقائق
اطال الله في عمر والدك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه ورعاه من كل مكروة .