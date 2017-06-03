ولي ولي العهد يودع الشيخ محمد بن زايد في مطار الملك عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

غادر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جدة مساء أمس الجمعة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وعدد من كبار المسؤولين.