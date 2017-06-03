المنتخب الوطني يواصل تدريباته في استراليا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، حصة تدريبية على استاد هيندمارش بمدينة اديلايد الأسترالية ضمن الفترة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعداداً لمواجهة منتخب استراليا في الثامن من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء برفقة المعد البدني بعدها تمرين التمرير المتنوع ليختتم المدير الفني للأخضر بيرت فان مارفيك الحصة التدريبية بتمرين الاستحواذ على الكرة .

على صعيد متصل أكتفى الثنائي أسامة هوساوي و سلمان الفرج بتمارين خاصة مع المعد البدني .