أسرار تجهلينها عن الرجل تؤثر في العلاقة الزوجية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

للرجال أسرارٌ تجهلها النساء، على الرغم من أنها تؤثر على إستقرار العلاقة الزوجية، الأسرار السبعة هي التالية:

– صمت الرجل: يعذب المرأة كثيراً لأنها لا تدري لماذا لا يتكلم، خاصة وأنها لا تصمت إلا عندما تكون غاضبة أو محبطة أو حزينة أما حينما ترتاح فهي تثرثر . ما لا تعرفه المرأة عن الرجل هو أن الصمت هو الحالة الطبيعية لديه فهو يصمت لأنه ببساطة ليس لديه ما يقوله وتحاول المرأة أن تجره للكلام، لأنها تعرف أنها إذا صمتت فهي تنتظر منه أن يسألها عن سر صمتها، ثم تبدأ بالأسئلة التي يضيق بها الرجل ذرعاً ويعتبرها تحقيقاً. لذا فعلى المرأة حينما يصمت الرجل وترغب في أن يتكلم ألا تلاحقه بالأسئلة وإنما تسترسل في الحديث عن موضوع يحبه بطريقة سلسة ناعمة وسوف يتجاوب معها.

– شديد التركيز: تقدم المرأة الكثير للرجل وتصدم حينما تطلب منه شيئا ثم يصيح في وجهها أنه لا يستطيع مع أنه طلب تافه جداً. ما لا تعرفه المرأة عن الرجل هو أنه شديد التركيز فيما حوله وأي تشويش يثير أعصابه حتى وإن كان يحبها. لذا فعليها أن تتجنب أن تطلب منه ما تريد حينما يكون منهمكا في أي شيء أي شيء حتى لو كان شيئا تافها في نظرها .

– لامبالاة الرجل: تنتظر المرأة من زوجها أن يكون فارسها الذي يحنو عليها ويرق لشكواها، ولكنها تصدم حينما تشتكي له بأنه يقول أن الموضوع تافه وتظنها لا مبالاة منه بها.

وما لا تعرفه المرأة هو أن الرجل يقدم لها ما يحتاجه هو ظناً منه أنه حل سيريحها، مثل ما يريحه فهو يحتاج ممن حوله إلى الثقة بقدراته وقدرته على حل الصعاب. وعند الرجال، فمثل هذا الرد يعتبر منطقياً جداً ومطلوباً، ويعني أنك قوي بما فيه الكفاية لتتجاوز هذا الأمر بسهولة ولكنها تغرق في حزنها وتتهمه باللامبالاة.

– عصبية الرجل: تستغرب المرأة عصبية الرجل، وعدم تقديره لاهتمامها به وردوده الفظة على أسئلتها التي توحي بالقلق عليه إنها تحتاج الاهتمام والحنان، وتظن أنه يحتاجه هو يحتاجه ولكن ليس بهذه الطريقة ويحتاج منها أكثر إلى أن تحسسها بثقتها وإكبارها وتقديرها.

– التسوق مع الرجل: تستغرب المرأة حينما تذهب مع زوجها للسوق أنه يصبح عصبياً ويستعجلها فيما تريد هي أن تختار على مهل، وكثيراً ما ينتهي التسوق بمشكلة. وما لا تعرفه المرأة هو أن التسوق ليس مشكلة عند الرجل، بل المشكلة في أن الرجل يميل دائما إلى التركيز، لذا يتعبه التشويش الموجود في السوق كثرة البضائع والمحلات والبائعين فيما تستمتع المرأة بهذا التنوع.

– ملاحظات الرجل: ما أن يبدي الرجل ملاحظته على المرأة في زيها طريقة كلامها حتى تبادر بالتغيير إرضاء له ولكن يحترق قلبها حينما لا ترى منه هذا التجاوب بل تراه عنيداً أحياناً في إجابتها لما تريده من تغيير المرأة ببساطة تسعى لأن ترضي زوجها أما هو فيعتبر محاولة التغيـير تحديا صارخا لشخصيته فيقاوم. وما لا تعرفه المرأة هو أن الرجل لا بد من أن يحس بالقبول من المرأة، إذا أحس بالقبول ارتاح كثيرا ولم تعد مسألة التغيـير حساسة بالنسبة له.