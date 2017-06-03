تعاوني تبوك يسير رحلة عمرة لـ350 وافدا - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

سيَّر المكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك، رحلة لأداء مناسك العمرة لــ350 وافداً من مختلف الجنسيات والمستفيدين من برامج المكتب .

وأوضح مدير مكتب دعوة وتوعية الجاليات بمنطقة تبوك سعيد بن علي الغامدي، أن الهدف من الرحلة إعانة المسلمين الجدد من خلال حضورهم للدورات والندوات الشرعية والمواظبة على الدروس التي تلقي بلغتهم من خلال مراجعتهم واتصالاتهم بالشعبة ومقابلتهم للدعاة للإجابة عن استفساراتهم الشرعية.

وبين أن الشعبة أقامت لهم دورة علمية مكثفة في صفة العمرة وكيفية أدائها, هذا ويرافق الرحلة عدد من دعاة الشعبة لتوعية وإرشاد المعتمرين أثناء الرحلة.