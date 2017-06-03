بالصور.. عجوز ينجو من الموت 3 مرات خلال أسبوعين - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

كاد الجندي المتقاعد مالكولم إفجراف يفقد حياته 3 مرات في أسبوعين فقط، حيث نجا مالكولم بأعجوبة من حريق مروع في شقته أثناء نومه في الحادث الأول، أما المرة الثانية فكان يجلس على بعد مسافة قريبة من جدار اصطدمت به سيارة، وأصيب بسكتة دماغية في الأيام الأخيرة، ولحسن الحظ، عاش ليروي حكايته.

وكان قد أستيقظ العجوز البالغ من العمر 70 عاما ، على رائحة الحريق داخل منزله، ونجا من الحريق عندما سمع أحد الجيران صراخه وقام باستدعاء الشرطة ورجال الإطفاء.

كما تعرض إلى حادث آخر عندما كان يجلس في حانة، حيث حطمت سيارة جدار على بعد مسافة صغيرة من مقعده.

وقال إنه يشعر بأنه شخص محظوظ، ليس فقط لنجاته من الموت 3 مرات، وإنما لوقوف جيرانه بجانبه خلال أزمته وقدموا كل أنواع المساعدة حتى الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح.