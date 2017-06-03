3 خطوات تضمن لكِ الحفاظ على زواج سعيد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

مع الوقت، من المرجّح أن يلتقط الزوجان بعض العادات السلبية في التواصل بينهما. هذه العادات السيئة في تبادل الكلام تؤدّي إلى نوع من الابتعاد والعزلة، ومع الوقت تتحوّل إلى مشاعر عدائية. ولكن على اعتبار أن زوجك هو الرجل الذي اخترته من بين آلاف الرجال لتكملي حياتك معه، لا بدّ لك من أن تتعلمي بعض أساليب التواصل الايجابية والمفيدة لتستخدميها وإياه. هذه الوسائل لا تتطلب الكثير من الجهود ولكنها تحصّن الجو القائم في منزلك.

قولي ما تريدينه، وليس ما لا تريدينه

كثيرون هم من يعانون من صعوبات في البوح بما يريدونه بشكل مباشر، وكأن أحد لا يسألهم عما يريدونه فعلاً. ولكن حين يريد بعض الأزواج أمراً معيناً بشدة، يمكن أن يعبّروا عنه بطريقة تشبه النقد. ولكن التعبير عن الرغبات والطلبات التي تريدينها بشكل واضح وإيجابي سيدفع الشريك إلى التجاوب معك أكثر وبطريقة إيجابية.

استبدلي “لكن” بـ “و”

ستسهم عملية الاستبدال هذه بتفادي نوع من أثقل الخلافات والمناوشات التي تبرز بين الشريكين ولا تنتهي بشكل مرضٍ عادة. مثلاً، ردّدي أنت على مسمعك هاتين الجملتين “أفهم ما تقول، ولكن أشعر..” و”أفهم ما تقول، وأشعر…” وستشعرين بالفرق بين كلتيهما وبين التأثير الذي تتركه كل واحدة منهما لدى الشريك. بالطبع، الـ”و” ستمنح شعوراً بالتعاون وستشعر كليكما بالرضى بدل استخدام “لكن” التي تخلق جواً من التنافسية السلبية.

لا تلوّثي الإطراء بتصنيف سلبي

في بعض الأحيان، يفسد أحد الزوجين إطراءً إيجابياً وجميلاً بتصنيف سلبي ولا حاجة له. تخيّلي نفسك وكأن زوجك هو من يضفي على إطراء منحك إيّاه تصنيفاً سلبياً، كيف ستشعرين حينها. يجب عليك أن تعرفي أن الإنسان يميل إلى التقاط الكلمات السلبية للأسف أكثر من الإيجابية.

أما الكلمات التي يمكن أن تكون هجومية ومفسدة فهي “وأخيراً”، “حقيقة أو في الواقع”، و”لمرة”. لسوء الحظ، لتصلحي رسالة سلبية واحدة قدمتها للشريك، سيكون عليك أن تقدمي خمس رسائل إيجابية في مقابلها لتمحي المشاعر السلبية التي سببتها الأولى.