«قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على أكبر بلدة في الرقة - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أفادت مصادر ميدانية أن «قوات سوريا الديمقراطية» تمكنت من السيطرة على بلدة المنصورة التي تعتبر الأكبر في ريف الرقة الغربي، أمس الجمعة.

وأوضحت المصادر أن هذا التقدم في إطار معركة تحرير الرقة من قبضة داعش جاء بعد عملية عسكرية جرى فيها محاصرة المنصورة، ومن ثم اقتحامها صباح أمس، مضيفة أن الأعمال القتالية أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم وانسحاب الآخرين.

ولفتوا إلى أن مقاتلي «قوات سوريا الديمقراطية» يتقدمون بحذر، نظرا لقيام التنظيم بتفخيخ معظم أطراف مدينة الرقة، عبر زراعة الألغام والعبوات الناسفة بشكل كثيف.

من جانبه، أكد مصدر أمني مقرب من «قوات سوريا الديمقراطية» لوكالة رويترز: «منذ نحو 3 أيام وقوات سوريا الديمقراطية تهاجم المنصورة، واليوم دخلوها من جانبين، وقد تم تحريرها».