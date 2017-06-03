 ترامب: قراري بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ «مثير للجدل» - صحيفة صدى الالكترونية

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ترامب: قراري بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ «مثير للجدل»

ترامب: قراري بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ «مثير للجدل»
واشنطن(صدى):

أعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، بأن قراره بالانسحاب من اتفاقية باريس بشأن المناخ «مثير للجدل»، مؤكدا أن هذا القرار يمثل خدمة كبيرة للشعب الأمريكي.
واعتبر ترامب أن اتفاقية باريس حول المناخ تنطوي على تمييز ضد الولايات المتحدة، مضيفا أنه سيترك الباب مفتوحاَ للتفاوض على اتفاقية أخرى تكون أفضل للشركات والعمال الأمريكيين.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن الجهود الأمريكية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة ستستمر بالرغم من قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس بشأن المناخ.


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