طيران العدو الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية بكثافة - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

اخترقت طائرات استطلاع تابعة لجيش العدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أنّ طائرة استطلاع تابعة لجيش العدو الإسرائيلي انتهكت الأجواء اللبنانية، حيث نفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق رياق وبعلبك، والهرمل البقاعية وصولا حتى مناطق الشمال، من ثم غادرت من حيث أتت.

وأضاف البيان أن طائرة مماثلة اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا الجنوبية، حيث نفذت طيرانًا دائريًا فوق منطقتي بيروت وبعبدا، وغادرت الأجواء من فوق بلدة الناقورة الجنوبية الحدودية باتجاه الأراضي المحتلة.