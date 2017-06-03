لجنة التنمية بعرعر تطلق برنامج «صحتي حياتي» لإعادة التأهيل القلبي - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعرعر، أمس الجمعة، برنامجاً صحياً بعنوان «صحتي حياتي» لإعادة التأهيل القلبي، بالتعاون مع مركز الأمير عبدالله بن مساعد لطب وجراحة القلب بعرعر، وذلك في قاعة الجوهرة للاحتفالات بعرعر، بحضور مساعد مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور رضا قبلان العنزي ورئيس لجنة التنمية مترك الهري العنزي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية عايد مرضي العنزي، وعدد من مرضى القلب الذين يراجعون مركز القلب.

ويشتمل البرنامج الذي يستمر لمدة 3 أشهر على ركن التدخين ومركز السكر والتغذية السليمة، وفحص دوري لمرضى القلب ، والتواصل معهم من خلال برامج التواصل الاجتماعي ، ويهدف إلى التزام مريض القلب بالإرشادات الطبية والوقائية وعمل التمارين الرياضة اللازمة له ، والتثقيف الغذائي، وإيصال رسائل توعوية صحية للمجتمع .

وأوضح نائب رئيس اللجنة الدكتور عادل سلامة العنزي أن البرنامج يأتي ضمن برامج اللجنة التي تهدف لعقد شراكات مجتمعية مع الدوائر الحكومية وخاصة الصحية ، مشيرا إلى أن البرنامج الذي استهدف 30 مريضاً يساعد في التعديل الجسدي والعاطفي المناسب لوضع المريض ، مقدما شكره لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية على التعاون المستمر لإنجاح البرنامج .