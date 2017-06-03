بالفيديو.. العدل تدشن خدمة إعلانات تنفيذ الأوامر القضائية إلكترونيا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

دشنت وزارة العدل، خدمة إعلانات تنفيذ الأوامر القضائية إلكترونيا بغرض توفير الوقت والجهد في نشر الإعلانات القضائية للمستفيد.

ونشرت الوزارة في مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت فيه أن على طالب التنفيذ زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، وتقديم طلب التنفيذ إلكترونيا لتقوم الوزارة بعد ذلك بدراسة الطلب، وفي حالة الموافقة على الطلب تتم إحالته لدائرة التنفيذ، ثم يتم إصدار قرار تنفيذ للمبلغ ضده، وفي حال تعذر التبليغ يتم إرسال رسالة سداد لطالب التنفيذ، ومن ثم الإعلان في الصحف.