تعديلات إدارية مفاجئة بالنصر - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن أن إدارة نادي النصر ستجري عددا من التعديلات الإدارية سواء على صعيد الفريق الأول لكرة القدم أو الفئات السنية، وسيتم إبعاد عددا من الإداريين والاستغناء عن خدماتهم.

وأوضحت المصادر أن جعفر السبيعي مدير الفريق الأول ومسؤول الاحتراف سيكون أولى ضحايا الأمانة العامة بقيادة سلمان القريني، حيث أن السبيعي لم يمثل النصر في الاجتماع الأخير مع رابطة المحترفين المختص بشؤون المحترفين وحضر بدلاً عنه مسؤول إدارة الاستثمار أحمد الغامدي، على أن يتم إقرار المنصب رسمياً بعد عيد الفطر المبارك.

وأضافت أن خالد الهزاع وافق على منصب مدير كرة القدم خلفا للمكلف طلال النجار، مشيرة إلى استحداث منصب جديد في كرة القدم لتسيير الأمور بشكل أسرع، موضحة أن هذه التغيرات تأتي في ظل أزمة مالية وليست إدارية كما يراها البعض وهو ما اتضح من ردود فعلهم عقب إعلان رئيس النصر الأمير فيصل بأن متأخرات الرواتب لدى اللاعبين تزيد عن 46 مليون ريال، وأن التعديلات الإدارية لن تأتي ثمارها إذا كان المسؤول عن القضايا هو ذات المسؤول عنها قبل استحداث المنصب تماما ًهو الحال حين تم استحداث المجلس التنفيذي.