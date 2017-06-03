بالصور.. قرويات تركيات يقطعن طريقًا بين ولايتين بالمناجل والفؤوس - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

قطعت قرويات تركيات، الطريق بين ولايتي كوتاهية واسكي شهير شمال غرب تركيا، في مشهد لافت للأنظار احتجاجًا على مشروع بناء متحف للآثار على أرض تستخدم كمرعى.

وشاركت معظم السيدات في المظاهرة وهن يرتدين ملابسهن التقليدية التي يلبسنها عادة في قرية “ إين كوي ” التابعة لولاية كوتاهية.

وحملت المتظاهرات بأيديهن العصي، وأدوات زراعية حادة، مثل الفؤوس والمناجل وغيرها.

وأصرت المحتجات على لقاء والي المدينة ورئيس بلديتها، لإنهاء الاعتصام وفتح الطريق، الأمر الذي تم بالفعل.

وحضر الوالي أحمد حمدي ناير، ورئيس البلدية كامل ساراج أوغلو، إلى المكان، واستمعا إلى مطالب القرويات.

وعقب تعهد الوالي باستقبال مندوبي القرية لبحث القضية، أنهت السيدات اعتصامهن، الذي استمر نحو ساعة، وفتح الطريق أمام السيارات.