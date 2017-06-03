أب يتجرد من مشاعر الأبوة ويلقي أطفاله في الشارع - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

ألقى أب، بأطفاله الثلاثة في الشارع عند منزل أسرة والدتهم المتوفاة، بحجة أنه لا يستطيع رعايتهم بعدما تعرضوا لاعتداءات جسدية و نفسية من قبل زوجة أبيهم، ويرقد أحد الأطفال، في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، لتلقي العلاج من آثار التعنيف.

وقال مدير مستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة الدكتور أنس سدايو، إن المستشفى استقبل طفلا سعوديا معتديا عليه ومعنفا أسريا، مشيرا إلى أن حالته مستقرة، موضحا أن المستشفى لن يسلم الطفل إلا بتوجيه وخطاب رسمي ينص على تسليمه لجهة معينة، وفق الأنظمة واللوائح، التي يتم العمل بها في مثل هذه الحالات، وفقاً لصحيفة الوطن.

وأكد مصدر أن أسرة والدة الأطفال اصطحبتهم إلى الشرطة وذكروا في التحقيق أنهم تعرضوا لاعتداءات نفسية وجسدية من قبل زوجة أبيهم، مؤكدين أنها لا تطعمهم، وتتعامل معهم بشكل قاسٍ طوال المدة التي كانوا يقضونها معها، موضحا أن الشرطة أرسلت خطابا إلى مستشفى الولادة والأطفال للتعرف على حالة الطفل الجسدية، فأثبت التقرير الطبي تعرضه للعنف، وتقرر الإبقاء عليه في المستشفى تحت الحماية.