بالفيديو.. أستاذ جامعي يكشف عن موقف سيطر من خلاله على طالب مشاغب - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد البشر، عن موقف مثير حدث بينه وبين طالب مشاغب حاول من خلاله معالجة تجاوز الطالب الدائم داخل الفصل، موضحا أن هذا الموقف علّمه طريقة جديدة في معالجة النقاط السلبية التي يتسم بها بعض الطلاب.

وأضاف البشر، أن أحد طلابه المشاغبين داخل الجامعة ويوقم بأفعال وتصرفات وإلقاء كلمات يحاول من خلالها لفت نظر الطلاب لإشعارهم بأنه «خفيف الدم»، مضيفا أنه داوم خلال فترة زمنية معينة إلقاء كلمات المدح والثناء على الطالب من نوعية أنه يتميز بالثقة العالية وقدرته على إلقاء الكلمات بشكل محسوب ودقيق.

وأوضح البشر خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «ذاك اليوم» الذي يعرض على قناة «المجد»، أن الطالب تغير بالفعل مع الوقت وتحولت تصرفاته بشكل كامل وغيّر من سلوكه السلبي، داعيا الأساتذة والمعلمين والآباء والأمهات إلى الاستفادة من هذا الأسلوب في معالجة السلوكيات السلبية للطلاب والأبناء.