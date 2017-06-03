بالفيديو.. القصبي يتناول أحداث حي المسورة بـ«سيلفي» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تناول الفنان ناصر القصبي، الأحداث التي تشهدها محافظة القطيف في برنامجها «سيلفي 3»، مقدما صورة وطنية لرجل دين بعمامة سوداء يرفض وجود أي عمليات إرهابية بوطنه.

ووجّه القصبي عدة رسائل حول العمليات الإرهابية بحي المسورة في العوامية بالقطيف من حين لآخر خلال حلقة أمس الجمعة بعنوان «السوسة» في الجزء الثالث من «سيلفي»، وحرص القصبي خلال دوره الدرامي التأكيد على وحدة الوطن بكل طوائفه وعدم وجود فرق بين أبنائه بمختلف عقائدهم وتوجهاتهم.

وواجه القصبي خلال الحلقة الفنان صلاح الملا، الذي جسّد دور الشخصية الطائفية التي تعمل لصالح جهات خارجية وتقوم بتجنيد الشباب للقيام بأعمال إرهابية في مدينة العوامية بمحافظة القطيف، فيما يستخدم القصبي أسلوباً مثقفاً في التعامل مع الموقف ومحاولة الانتصار على الأفكار المتطرفة للشخص الطائفي.