بالفيديو.. عامل نظافة يجمع مبلغا كبيرا من التسول في «نهار رمضان» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق جمع عامل نظافة مبلغ كبير من المال عن طريق التسول بإحدى الإشارات خلال ساعات قليلة في نهار شهر رمضان المبارك.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره بكاميرا جوال أحد المواطنين، عامل النظافة يمسك محفظة ممتلئة بالنقود، ويفيد أنه جمعه من أهل الخير في الطريق وهو جالس بمكانه، موضحا أنه جمع 140 ريالا في ساعة واحدة فقط من جلوسه، ليمازحه المواطن بأنه سيترك عمله ويأتي ليجلس بجانبه للتسول معا.