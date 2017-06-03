انتحار نزيل بسجن الحديدة الخاضع للانقلابيين إثر استخدام القوة المفرطة ضد السجناء - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

انتحر أحد نزلاء السجن المركزي في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، بعد أن أفرطت الميليشيات في استخدام القوة لقمع احتجاجات للمئات من السجناء الذين يطالبون بتوفير كهرباء ومياه صالحه للشرب.

وأوضحت مصادر أمنية أن ميليشيا الحوثي قمعت احتجاجات النزلاء مستخدمة الرصاص الحي، مما أدى إلى إصابة 5 من السجناء، الذي يقبع فيه 1400 بعضهم على خلفية قضايا جنائية وآخرون بدوافع سياسية ومعارضين لحكم المليشيات الانقلابية.