 لقد هرمنا لأجل هذه اللحظة: إيران تـُحرم المظاهرات بالعراق - صحيفة صدى الالكترونية

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  3. لقد هرمنا لأجل هذه اللحظة: إيران تـُحرم المظاهرات بالعراق

لقد هرمنا لأجل هذه اللحظة: إيران تـُحرم المظاهرات بالعراق




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 50 دقيقة

رب ضارة نافعة. والله لم اكن اتصور ان التين— من معانيها — مقصود بها دمشق او مسجد بدمشق، والزيتون مقصود بها مسجد بيت المقدس. يا اخواني واخواتي: كنتم تعرفون ذالك؟

اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة فقيل : المراد بالتين مسجد دمشق . وقيل : هي نفسها . وقيل : الجبل الذي عندها .

وقال القرطبي : هو مسجد أصحاب الكهف .

وروى العوفي ، عن ابن عباس : أنه مسجد نوح الذي على الجودي .

وقال مجاهد : هو تينكم هذا .

( والزيتون ) قال كعب الأحبار وقتادة وابن زيد ، وغيرهم : هو مسجد بيت المقدس .

وقال مجاهد وعكرمة : هو هذا الزيتون الذي تعصرون .

( وطور سينين ) قال كعب الأحبار وغير واحد : هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى .

( وهذا البلد الأمين ) يعني : مكة . قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهيم النخعي وابن زيد وكعب الأحبار . ولا خلاف في ذلك .

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