«الهلال الأحمر» يباشر 352 بلاغا في أول جمعة بشهر رمضان المبارك - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، ٣٥٢ بلاغا في أول جمعة من شهر رمضان المبارك، شملت الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية والطرقات المؤدية إلى مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمكة عبد العزيز بادومان، أن رجال الإسعاف تفانوا في تقديم الخدمات الإسعافية لزوار العاصمة المقدسة ولقاصدي بيت الله الحرام.

وأضاف أنه تم مباشرة ١٦٤ حالة لمريض عادي ، ٤٢ حاله إغماء ، ٢٥ حالة تصادم ، ٢٠ حالة سقوط ، ١٨ حالة أزمة ، تنفسيه، ١٢ حالة نزيف ، ١١ حالة مشاجرة ، ١٠ حالات غيبوبه، ٨ حالات دهس، ٤ حالة حريق، ٤ حادث انقلاب سيارة ، ٣ حالات ولاده، ٣ حالات تشنج، ١ ضربة شمس ، ١ اجهاد حراري ، ١ ازمة قلبية ، ٢٣ حالات أخرى.