خادم الحرمين يبحث مع الرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ­، أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها بحث تنسيق الجهود المبذولة من البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها محاربة الإرهاب .

وقد أشاد الرئيس الفرنسي بدور المملكة في هذا المجال، منوهاً بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية الإسلامية الأمريكية من أهمية الشراكة لمواجهة التطرف والعمل على تجفيف منابع الإرهاب.