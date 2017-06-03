بالفيديو والصور.. إصابة 37 شخصا في انفجار قوي بإيران - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. إصابة 37 شخصا في انفجار قوي بإيران
أصيب 37 شخصا في الانفجار الضخم الذي استهدف مركز تجاري في شارع نصر بمدينة شيراز الإيرانية، اليوم السبت.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن الانفجار تلته عدة انفجارات، وأن الانفجار أدى إلى انهيار جدران المتجر إضافة إلى إلحاق الضرر بالمحال التجارية المجاورة له.
وأوضحت الوكالة أنه تم إسعاف 20 حالة مصابة بصورة سطحية في مكان الحادث، بينما تم نقل 17 آخرين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
#عاجل |
انفجار ضخم في مدينة #شيراز الإيرانية يوقع أكثر من 15 قتيلا وعشرات الإصابات حسب الاحصاءات الأولية.#إيران pic.twitter.com/lRDv7WgQI4
— الموجز السعودي (@saudistuff) June 3, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27489 ] نشر منذ 14 دقيقة
اللهم لاتبقي منهم احدا ….
alfahd42[ عدد التعليقات: 4740 ] نشر منذ 9 دقائق
اكيد تقصد الشيعة امين
لان فيهم سنه مهضومين اعلاميا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10668 ] نشر منذ 4 دقائق
الله لا يردهم