بالفيديو والصور.. إصابة 37 شخصا في انفجار قوي بإيران - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

أصيب 37 شخصا في الانفجار الضخم الذي استهدف مركز تجاري في شارع نصر بمدينة شيراز الإيرانية، اليوم السبت.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن الانفجار تلته عدة انفجارات، وأن الانفجار أدى إلى انهيار جدران المتجر إضافة إلى إلحاق الضرر بالمحال التجارية المجاورة له.

وأوضحت الوكالة أنه تم إسعاف 20 حالة مصابة بصورة سطحية في مكان الحادث، بينما تم نقل 17 آخرين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.