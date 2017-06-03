إخلاء أكبر المهرجانات الألمانية لموسيقى الروك بسبب تهديد إرهابي - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

أخلت الشرطة الألمانية، أكبر المهرجانات لموسيقى الروك «Rock am Ring » بعد إطلاق فعالياته، أمس الجمعة، في مدينة نورنبرغ، بسبب وجود تهديد إرهابي محتمل، وبلغ عدد عشاق موسيقى الروك الذين احتشدوا لحضور المهرجان 87 ألف شخص.

وأعلن منظمو المهرجان: «بسبب التهديد الإرهابي أبلغتنا الشرطة بأنها مضطرة إلى إيقاف المهرجان.. إننا نطلب من جميع زواره التوجه بهدوء إلى المخارج»، وأعربوا عن أملهم باستئناف المهرجان عمله اليوم السبت.

وأفادت الشرطة بأن الحديث يدور عن معلومات محددة لا يمكن بموجبها استبعاد احتمال وجود تهديد إرهابي، ولم تقدم الشرطة المزيد من التفاصيل، نظرا إلى أن إجراءات التحقيق في التهديد الإرهابي المحتمل لا تزال مستمرة.