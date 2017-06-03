بالفيديو والصور.. انفجارا ضخما يهز مدينة شيراز بإيران - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

وقع منذ قليل، انفجارا ضخما في مركز تجاري بمدينة شيراز الإيرانية، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المتواجدين في محيط المركز.

وسنوافيكم بالتفاصيل….