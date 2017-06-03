 بالفيديو والصور.. انفجارا ضخما يهز مدينة شيراز بإيران - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو والصور.. انفجارا ضخما يهز مدينة شيراز بإيران

بالفيديو والصور.. انفجارا ضخما يهز مدينة شيراز بإيران
طهران(صدى):

وقع منذ قليل، انفجارا ضخما في مركز تجاري بمدينة شيراز الإيرانية، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المتواجدين في محيط المركز.

وسنوافيكم بالتفاصيل….

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 27489 ] نشر منذ 48 دقيقة

جعلهم من هاالحال واردى …

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