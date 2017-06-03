بالفيديو والصور.. انفجارا ضخما يهز مدينة شيراز بإيران - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. انفجارا ضخما يهز مدينة شيراز بإيران
وقع منذ قليل، انفجارا ضخما في مركز تجاري بمدينة شيراز الإيرانية، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المتواجدين في محيط المركز.
وسنوافيكم بالتفاصيل….
هلاك العشرات وجرحا في أنفجار قوي في احد الأسواق يهز مدينة #شيراز في #ايران اللهم اجعل كيدهم المجوس في نحورهم .. pic.twitter.com/BRm0DR6mr8
— عُـمـر (@Q8__3OMAR) June 2, 2017
مشعل النفيعي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يلطف بحالهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27489 ] نشر منذ 48 دقيقة
جعلهم من هاالحال واردى …