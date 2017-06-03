 الشريف: عندما نتحدث عن الهلال فنحن نتحدث عن " جزيرة الكنز " - صحيفة صدى الالكترونية

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    يونيو

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الشريف: عندما نتحدث عن الهلال فنحن نتحدث عن ” جزيرة الكنز “




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