السعودية ثاني اكبرالاسواق المصدرة لزوار دبي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حافظت الهند على تصدرها الأسواق العشرين المصدرة لزوار دبي بواقع 757 ألف زائر،ثم السعودية بتراجع بنسبة 1% إلى 581 ألف زائر، وارتفع عدد زوّار المملكة المتحدة بنسبة 8% إلى 480 ألف زائر.

واستمر القطاع السياحي في دبي في تحقيق مستويات مستدامة في أعداد الزوار منذ بداية العام 2017، ليبلغ حجم السياحة الوافدة إلى دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017 «الثلث الأول» نحو 6.04 ملايين زائر بنمو 12.89%، مقارنة بـ 5.35 ملايين زائر خلال الفترة ذاتها من العام 2016، حسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأظهرت بيانات «دبي للسياحة» أن إجمالي عدد الزوار إلى فنادق دبي خلال أبريل 2017 بلغ نحو 1.47 مليون زائر.

وبلغت عدد الليالي التي قضاها الزوار منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل 2017 نحو 10.63 ملايين ليلة فندقية بنمو 7.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2016، حيث بلغ متوسط مدة اقامة الفرد الواحد نحو 3.6 ليالٍ.

وحقق الزوار من الصين نمواً بنسبة 63% إلى 296 ألف زائر، فيما تراجع عدد الزوار من عُمان بنسبة 32% إلى 291 ألف زائر ثم الولايات المتحدة بنسبة 8% إلى 230 ألف زائر، وباكستان 16% إلى 227 ألف زائر.

كما ارتفع عدد الزوار من روسيا بنسبة كبيرة بلغت 108% إلى 188 ألف زائر لتأتي بذلك روسيا في المركز العاشر بين قائمة الأسواق العشرين المصدرة لزوار دبي.