أمن الرياض يلقي القبض على " لصوص " شاحنة " السيارات الفارهة " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نجحت دوريات الأمن بالرياض، اليوم الجمعة، من استعادة شاحنة محمَّلة بسيارات فارهة، والقبض على الجناة الذين قاموا بسرقتها بالقوة، وتسليمهم إلى مركز الشرطة المختص.

تلقت غرفة عمليات دوريات الأمن بمنطقة الرياض، بلاغٌا من سائق شاحنة نقل، تحمل أربع مركبات فاخرة موديل حديث، عن تعرُّضه للاستيقاف من قِبل شخصَيْن مجهولَيْن، وتهديده بواسطة سلاح أبيض أثناء اتجاهه لمعارض السيارات شرق العاصمة الرياض، وإنزاله من الشاحنة، والاستيلاء عليها بحمولتها، ثم الفرار بها إلى مكان مجهول.

على الفور جري التعامل مع البلاغ، والتعميم على الشاحنة، وتوزيع الفِرق العاملة في الميدان في جميع المحاور، وتكثيف البحث داخل الأحياء.

وتم التوصل لمعلومات مفيدة للوصول إلى مخبأ الجانيَيْن في إحدى الاستراحات غرب مدينة الرياض، ومن ثم العثور على الشاحنة والسيارات وسيارة الجانيَيْن، وضبطهما بعد مقاومتهما مع جانٍ آخر ومحاولتهم الهرب (سعوديان ووافد إثيوبي)، جميعهم في العقد الثالث من العمر.