بلدية طريف تغلق ٣محلات وتصادر وتتلف ١.٥ طن من التمور الفاسده - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

بمتابعة مستمرة من سعادة رئيس بلدية محافظة طريف المهندس الظمني بن حطاب الرويلي نفذت ادارة الخدمات خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان المبارك وباشراف مدير ادارة الخدمات الاستاذ محمد بن مدالله العنزي ومدير قسم صحة البيئة الاستاذ سطام بن عايد المنفي جولات ميدانية علي المنشات ذات العلاقة بالصحة العامة حيث بلغ عدد الجولات ٦٠ جولة تم من خلالها اغلاق عدد ٣محل ومصادرة ١.٥ طن من المواد الغذائية الفاسدة .

كما تم تطبيق الانظمة والتعليمات بحقهم ، وبدورة شكر رئيس البلدية ادارة الخدمات وقسم صحة البئية والمراقبين لما يقومون به من عمل ومتابعة المحلات وحثهم علي الجهد والاجتهاد مؤكدأ للجميع

حرص البلدية علي عدم التهاون في الامور المتعلقة بمجال صحة الانسان .