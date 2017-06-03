كشف حقيقة " مقطع الوافد المسيء " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الجمعة، بالتحقيق مع وافد عربي ظهر في مقطع وهو يتلفظ بألفاظ مسيئة قصة المقطع إلى الواجهة، حيث تبين بالبحث أن المقطع قديم ويعود إلى العام الماضي.

وكانت شرطة الرياض قد أعلنت في فبراير 2016 أنها أحالت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بائعاً في مهرجان الجنادرية صوّر مقطع فيديو ووجّه فيه عبارات قذف بذيئة.

وأكدت الشرطة في حينه أن الوافد أحيل لهيئة التحقيق بعدما قبضت عليه إدارة التحريات والبحث الجنائي بعد تداول المقطع الذي أعيد نشره هذه الأيام مرة أخرى، وصدرت توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة بالتحقيق مع الوافد وتطبيق الأنظمة بحقه.

وكان محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، قد أمر بإيقاف التعامل والتعاقد مع أي فعالية تخص الوافد الذي يعمل حالياً في شركة لتنظيم الفعاليات، ونص قرار محافظ جدة على أن تعليق التعامل مع الوافد سيستمر حتى الانتهاء من التحقيقات.