اسكتمال التجهيزات لانطلاق حملة محو الأمية بقطاع الفطيحة بتعليم صبيا - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

بتوجيهات سعادة مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس المشرف العام على الحملة قامت اللجان المشرفة على محو الأمية بمركز الفطيحة مساء الأحد 7-9-1438هـ بتركيب لوحات الدعاية في شوارع مراكز الفطيحة للتوعية بالحملة الصيفية والمشاركة بها.

كما قام فريق العمل بالحملة الصيفية بتفقد المركز الرئيسي ومرافقه تم خلال الليلة نفسها.

من جهة أخرى قام المدير التنفيذي ومساعده وفريق العمل بعقد اجتماع بالمركز الرئيسي للحملة من أجل وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق حملة محو الأمية خلال صيف هذا العام 1438هـ.

وقال المدير التنفيذي للحملة ومدير تعليم الكبار بتعليم صبيا الأستاذ حسن عداوي إن الاستعدادات النهائية لانطلاق حملة محو الامية بمركز الفطيحة تجري على قدم وساق والذي سوف يتم تدشينها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في شهر شوال.

مشيرا بأن فكرة حملة محو الأمية تهدف الى توضيح مفهوم الأمية وتستهدف الأحياء والقرى والهجر والتواصل مع عدد كبير من كبار السن من أجل محو أميتهم وتنفيذ البرامج التوعوية ومشاركة الجهات الحكومية والمدنية في تقديم الخدمات الخاصة بكل جهة.