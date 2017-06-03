بالفيديو.. القرضاوي وحرمه في حفلة طربية صاخبة - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ليوسف القرضاوي وحرمه ،وهم يستمتعون بصوت مغنية عربية في حفلة طربية صاخبة.

ويظهر الفيديو القرضاوي بلباسه الأزهري وبجواره حرمه وسط مجموعة من الحضور، وهم يستمتعون بصوت مغنية عربية وهيتؤدي بعض الأغاني الحماسية على وقع الموسيقا الصاخبة.

و لاقي الفيديواستنكارا واسعاً على مواقع التواصل، كونه يهز صورة رجل الدين في عيون الناس،فيوم يحرم الاغاني والموسيقى، و يوم آخر يحضر حفلاتها،وما خفي كان أعظم.

يذكر ان المصري يوسف القرضاوي المقيم في قطر،مطلوب على ذمة عدة قضايا في المحكم المصرية،وصدرت ضده عدة احكام نهائية،لإدانته بالتآمر على النظام المصري،و بالتحريض على العنف و الارهاب.