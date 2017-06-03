بالفيديو.. القرضاوي وحرمه في حفلة طربية صاخبة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. القرضاوي وحرمه في حفلة طربية صاخبة
تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ليوسف القرضاوي وحرمه ،وهم يستمتعون بصوت مغنية عربية في حفلة طربية صاخبة.
ويظهر الفيديو القرضاوي بلباسه الأزهري وبجواره حرمه وسط مجموعة من الحضور، وهم يستمتعون بصوت مغنية عربية وهيتؤدي بعض الأغاني الحماسية على وقع الموسيقا الصاخبة.
و لاقي الفيديواستنكارا واسعاً على مواقع التواصل، كونه يهز صورة رجل الدين في عيون الناس،فيوم يحرم الاغاني والموسيقى، و يوم آخر يحضر حفلاتها،وما خفي كان أعظم.
يذكر ان المصري يوسف القرضاوي المقيم في قطر،مطلوب على ذمة عدة قضايا في المحكم المصرية،وصدرت ضده عدة احكام نهائية،لإدانته بالتآمر على النظام المصري،و بالتحريض على العنف و الارهاب.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27479 ] نشر منذ 14 دقيقة
و لاقي الفيديواستنكارا واسعاً على مواقع التواصل، كونه يهز صورة رجل الدين في عيون الناس،فيوم يحرم الاغاني والموسيقى، و يوم آخر يحضر حفلاتها،وما خفي كان أعظم.
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هيهيه ، وهي بس هذي ؟ هذي سهله ، على مفتي العمله …
,,, لكن البلاء من إفساد الشعوب وإباحته الدماء المعصومه ، وذالك بتحريضه على المضاهرات والتدمير والخراب والقتل اللي حاصل في كل بلد عربي ، وأولها بلده مصر ..
,, ربنا ينتقم منه شر إنتقام … آمين .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10666 ] نشر منذ 10 دقائق
هاي حفلة قديمه بمناسبة زواج القرضاوي من المغربيه في المغرب
القرشي[ عدد التعليقات: 1686 ] نشر منذ 10 دقائق
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم … أستغفروا الله العلي العظيم … حسبنا ألله ونعم الوكيل .