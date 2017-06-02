مصادرة كمية كبيرة من السمبوسة والأغذية مجهولة المصدر بصبيا - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

صادرت الفرق الميدانية في بلدية صبيا 500 كلجم من السمبوسة غير الصالحة للاستخدام الآدمي أثناء عرضها في السوق الرمضاني،و 50 كلجم من البيض الفاسد، و 50 كلجم من الأسماك التي تم عرضها بطريقة غير صحية، وعدد 30 كلجم من العصائر مجهولة المصدر.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك حسب الأنظمة واللوائح.

بدوره ناشد رئيس بلدية صبيا سفر بن سعد الشهراني البائعين ضرورة التقيد بالزي الرسمي والنظافة العامة والشخصية، كما حث المراقبين على الاستمرار فى العمل المتواصل ومتابعة الزيوت المستخدمة فى القلي، والتفتيش على الأطعمة والمشروبات التي تقدم للمستهلك، والتحقق من مصدر وصلاحية الأغذية، وتطبيق الإجراءات النظامية تجاه المخالفين.

‎وأكد ” الشهراني ” أن البلدية لن تتهاون مع من يخالف التعليمات والاشتراطات الصحية؛ لما لذلك من آثار سلبية على صحة المواطن والمقيم، واعداً بتطبيق العقوبات النظامية الرادعة لمثل هؤلاء المخالفين, مهيباً بالجميع التعاون مع البلدية من خلال التواصل المباشر أو بالاتصال برقم البلاغات الموحد (940) للطوارئ والبلاغات على مدار الساعة لمثل هذه الحالات وغيره.