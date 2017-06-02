وزير الدفاع الكويتي: " أمن السعودية ودول مجلس التعاون جزء من أمننا " - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح إن أمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ” جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ” ، مؤكدا “تسخير كل الإمكانيات لخدمة المسئولين في المملكة ” .

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع الكويتية اليوم الجمعة، بمناسبة الزيارة التي قام بها الشيخ محمد الخالد للقوات الكويتية المشاركة في عملية (إعادة الأمل) بالمملكة العربية السعودية لتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك.

ونقل البيان عن الشيخ محمد الخالد قوله إن ” ما حققته القوات المسلحة الكويتية من نتائج مشرفة تبعث بالفخر والاعتزاز على كل مواطن كويتي ” ، مشيدا بيقظة القوات واستعدادها وتأهبها التامين للقيام بمهامها العسكرية بكل كفاءة واقتدار.

كما أثنى على الروح القتالية العالية التي تتمتع بها القوات المسلحة الكويتية، داعيا المولى – سبحانه وتعالى – أن يديم نعمة الأمن والآمان على المملكة ودول (التعاون) والأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب عن أطيب أمنياته لرجال الجيش الكويتي بأن تحفظهم عناية الرحمن والتوفيق في إتمام مهامهم وأداء واجبهم الوطني ومساندة المملكة ودول (التعاون)، مؤكدا فخر واعتزاز (الجيش) برجاله البواسل لما يقومون به من دور مهم ومشرف في أداء وتنفيذ واجباتهم الموكلة إليهم.

ونقل الشيخ محمد الخالد تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا ووقوف ومساندة دولة الكويت حكومة وشعبا إلى جانب المملكة العربية السعودية ودول (التعاون) المشاركة في التحالف العربي-الإسلامي الموحد لإعادة الشرعية لليمن .

رافق الشيخ محمد الخالد – في الزيارة – رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار الضباط القادة في الجيش.