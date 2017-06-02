واشنطن تستعرض قواتها فى بحر اليابان - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أجرت حاملتا طائرات أمريكيتان وسفن تواكبها مناورات فى بحر اليابان فى الأيام الأخيرة فى عرض قوة أمريكى على خلفية التوتر مع كوريا الشمالية حول برنامجيها النووى والباليستي.

وبثت البحرية الأمريكية اليوم الجمعة، على الإنترنت شريطا مصورا يظهر نحو عشر سفن بينها حاملتا الطائرات كارل فنسون ورونالد ريجن تبحر معا بين شبه الجزيرة الكورية والأرخبيل الياباني.

وشاركت بارجتان يابانيتان أيضا فى هذه المناورات وفق البحرية الأمريكية، وأوضح مسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية أن المناورات المشتركة استمرت ثلاثة أيام وانتهت الجمعة.