عروض أوروبية لأمين والأسمري - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

وضعت أندية أوروبية المجهر على لاعبي الأخضر الشاب الذي غادر مؤخراً كأس العالم المقامة حالياً في كوريا الجنوبية، متمثلاً في حامي عرين المنتخب السعودي وأولمبي نادي الاتحاد أمين بخاري، ومحور ارتكاز الأخضرين المنتخب والأهلي علي الأسمري.

وأظهر نادٍ من الدوري الألماني، اهتمامه ببخاري بعد تألقه الملفت خلال مباريات المونديال الأخيرة وتصديه لكثير من كرات الخصوم الخطيرة إلى جانب الإمكانات البدنية الجيدة التي يتمتع بها أمين، أحد مخرجات نادي الاتحاد.

كما أُعجب ناديان أوربيان وهما بازل السويسري وسيلتا فيغو بإمكانات الأسمري الفنية خصوصاً التحكم في رتم الأداء على مستوى منتصف الميدان، إلى جانب التحاماته البدنية الناجحة.