الخارجية التونسية: وزير خارجية فرنسا يزور البلاد بعد غد - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

يقوم وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان بزيارة عمل إلى تونس يومي 4 و5 يونيو الجاري، وذلك بدعوة من وزير الشئون الخارجية التونسي خميّس الجهيناوي.

وقالت الخارجية التونسية – في بيان اليوم الجمعة- أن الزيارة، التي تعد الأولى للوزير الفرنسي خارج أوروبا، تأتي في إطار دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بعد تشكيل الحكومة الفرنسيّة الجديدة، كما تمثل الزيارة فرصة لمواصلة المشاورات السياسية رفيعة المستوى واستعراض واقع التعاون الثنائي في مختلف المجالات والمواعيد الثنائية القادمة .

ويجري الوزير الفرنسي – بمناسبة الزيارة – سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين التونسيين.

يذكر أن هذه الزيارة كانت مقررة أمس إلا أنها تأجلت لأسباب طارئة لدى الوزير الفرنسي.