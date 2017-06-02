هندي يورط زوجته في تهمة ارهاب في مطار ميونخ - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

تسببت مزحة ” سخيفة ” تفوه بها رب أسرة هندي مع موظفي الأمن في مطار ميونخ جنوبي ألمانيا إلى إعادته مباشرة إلى الهند.

وبحسب بيانات الشرطة الاتحادية اليوم الجمعة، كان الهندي (42 عاما) يريد مواصلة السفر مع أسرته القادمة من مومباي إلى بوخارست.

وعندما خضعت زوجته لتفتيش روتيني للكشف عن مواد متفجرة ردد الرجل أكثر من مرة أن بحوزتها قنبلة.

ورغم تأكيد الهندي بعد فترة قليلة أنه كان يمزح فقط، فإن ذلك لم يساعده في دفع سلطات الأمن بالمطار عن العدول عن قرارها بإعادته إلى بلده فورا، بينما سمحت السلطات لأفراد أسرته السبعة بمواصلة طريقهم إلى المجر.

كما تقدمت السلطات ببلاغ ضد الرجل بتهمة الإخلال بالسلم العام عبر التهديد بارتكاب جريمة.